Anticipazioni Everywhere I Go di oggi venerdì 29 marzo 2024

Oggi, venerdì 29 marzo, i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Questo drama, interpretato da talenti come Furkan Andic e Aybüke Pusat, e originariamente trasmesso da Fox TV nel 2019, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua esclusiva disponibilità sulla piattaforma streaming. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio della serie, nota anche con il titolo originale “Her Yerde Sen”, arricchisce il catalogo di Infinity, portando il totale a 75 coinvolgenti capitoli.

Demir e Alara discutono animatamente del progetto in corso, mentre Selin, travestita da Merve, intende ringraziare Demir per il suo aiuto, ma il suo inganno viene scoperto da Vedat. Tuttavia, sorprendentemente, Vedat sembra mostrare comprensione nei confronti di Selin, aggiungendo un’inaspettata piega alla situazione. Nel frattempo, in azienda, Demir affronta Ferruh riguardo a delle presunte irregolarità nell’acquisto di materiali destinati all’hotel di Yildirim, aggiungendo tensione al già complesso quadro lavorativo.

Anticipazioni Everywhere I Go 29 marzo 2024

Firuze e Leyla decidono di unirsi per organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Selin, coinvolgendo anche i suoi genitori. Quando si presentano all’Happy Pie, Reyhan chiede ad Ayda di fare in modo che tutti gli amici di Selin siano presenti alla festa, pianificata per la stessa sera.

Ayda, entusiasta, crea immediatamente una chat di gruppo per invitare i colleghi alla festa di compleanno. Tuttavia, Merve solleva il problema di mantenere nascosto ai genitori di Selin il fatto che Demir è il capo della Artemim, mettendo in luce un’ulteriore complicazione da gestire. Nel frattempo, Burak, venuto a conoscenza della festa a casa di Selin, avvisa Ferruh di prepararsi a recuperare delle foto, lasciando presagire ulteriori sviluppi e colpi di scena.