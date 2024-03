Anticipazioni Everywhere I Go dal 1° al 6 aprile 2024

Nel corso della prima settimana di aprile i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Questo drama, interpretato da talenti come Furkan Andic e Aybüke Pusat, e originariamente trasmesso da Fox TV nel 2019, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua esclusiva disponibilità sulla piattaforma streaming. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio della serie, nota anche con il titolo originale “Her Yerde Sen”, arricchisce il catalogo di Infinity, portando il totale a 75 coinvolgenti capitoli.

Durante la loro avventura nel bosco, Ayda e Ibo si ritrovano bloccati senza segnale, aggiungendo un tocco di suspense alla situazione. Nel frattempo, Ferruh riesce a recuperare la busta con le foto, ma la sua consegna a Burak potrebbe svelare segreti nascosti. Mentre Ibo accompagna Ayda a casa dopo l’incidente con la moto, l’invito a rimanere a dormire si trasforma in un momento di intimità, seppur sul divano.

La decisione di Demir di iniziare i lavori per l’orfanotrofio porta tensione, soprattutto quando si rende conto che Alara non è reperibile per comunicarle la notizia. Nel frattempo, Burak e Selin si dirigono verso un sopralluogo nell’area verde destinata a diventare una zona agricola, dove vengono raggiunti da Demir, aggiungendo ulteriori complessità alla loro relazione.

Il litigio tra Selin e Demir per gelosia si intensifica, con entrambi che sospettano l’interesse romantico dell’altro per persone diverse. Il viaggio a Parigi, inizialmente pensato come un momento romantico, diventa il catalizzatore di tensioni latenti.

Infine, Selin, tormentata dalla gelosia nei confronti di Alara, si confida con le amiche, rivelando il suo disagio riguardo al viaggio imminente di Demir con la donna che lei vede come una rivale amorosa.