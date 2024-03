Anticipazioni Endless Love di oggi venerdì 22 marzo

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Salih è finalmente deciso a confidare a Kemal i suoi sentimenti per Zeynep, ma l’idea terrorizza la ragazza che cerca in tutti i modi di dissuaderlo. Nel frattempo, Tarik mette in guardia la famiglia sull’improvviso ritorno di Kemal a casa, sottolineando il suo intento di riconciliarsi con Nihan. Questa rivelazione scatena il caos nella famiglia, portando Huseyin a dubitare della lealtà di suo figlio Kemal.

La tensione tra Tarik e Kemal cresce, poiché quest’ultimo avrebbe preferito gestire personalmente la situazione con suo padre. Huseyin, preoccupato per i cambiamenti nel comportamento di Kemal e per le sue nuove compagnie, osserva con crescente apprensione.

Anticipazioni Endless Love 22 marzo 2024

Durante una sontuosa cena d’affari nella sontuosa villa di Onder Sezin, Kemal fa un regalo speciale ai padroni di casa: un dipinto che raffigura il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Tuttavia, Nihan interpreta il gesto come un’azione provocatoria. Tra gli ospiti figura anche Asu, la nipote di Hakki e partner d’affari di Kemal, il cui fascino cattura l’attenzione di Emir. La serata promette di essere carica di tensione e colpi di scena inaspettati.