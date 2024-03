Anticipazioni Endless Love dal 25 al 30 marzo

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Vildan, nel mezzo di una tempesta emotiva, accusa il marito Onder di essere inattivo nell’affrontare la pericolosa situazione in cui si trovano. Convinta che Kemal sia tornato per vendicarsi di loro, la donna esprime la sua frustrazione riguardo alla mancanza di azione da parte di Onder.

Nel frattempo, Kemal esprime il desiderio che sua sorella Keynep eviti di invidiare coloro che conducono una vita di lusso, un errore che secondo lui è stato fatto da Nihan. Egli consiglia anche a Salih di cercare una compagna che condivida il suo stesso status sociale, evidenziando le tensioni e le divisioni all’interno della comunità.

Anticipazioni Endless Love della settimana, dal 25 al 30 marzo

Emir, nel frattempo, continua le sue indagini su Kemal e scopre che il suo rivale ha lasciato Istanbul lo stesso anno in cui lui e Nihan si sono sposati. Questa scoperta rafforza la sua convinzione di essere nel mirino di Kemal, alimentando ulteriormente la sua ossessione nel controllare ogni mossa del rivale.

Mentre Vildan si reca al cimitero per visitare la tomba di sua madre, si imbatte in Leyla, scatenando uno scontro emotivo tra le due sorelle. Nel frattempo, durante un incontro tra Onder e Kemal, Onder si scusa per il comportamento passato di Vildan quando era fidanzato con Nihan e suggerisce in modo velato a Kemal di tenersi lontano da Nihan, aggiungendo combustibile al fuoco delle tensioni amorose.