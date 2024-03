Anticipazioni Endless Love, amore tradito e successo inaspettato: tensione alle stelle

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Quando Kemal ha detto a Nihan di aver trovato impiego in una miniera lontana, lei gli ha giurato amore eterno e fedeltà assoluta, pronta a seguirlo ovunque. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa quando Kemal le chiese di sposarlo solo pochi giorni dopo. Nihan, tradendo le sue promesse, rifiutò categoricamente.

Senza voltarsi indietro, Kemal intraprese il suo cammino, trasferendosi in un’altra città dove divenne un ingegnere di grande valore per una fiorente miniera locale. Il suo talento e il suo sangue freddo furono messi alla prova durante un tragico incidente negli scavi, dove dimostrò eccezionali capacità salvando la vita di molti minatori. Tale gesto eroico non passò inosservato, tanto che presto diventò socio dell’imprenditore che lo aveva assunto.

Anticipazioni Endless Love venerdì 15 marzo 2024

Nel frattempo, Nihan, accecata da illusioni superficiali, aveva sposato Emir, ma il loro matrimonio era segnato da tensioni e insoddisfazioni.

Il destino, però, aveva in serbo per Kemal un’altra svolta. Tornato a Istanbul, partecipò a una riunione preliminare per una gara d’appalto. Tuttavia, disgustato dall’assenza di etica professionale e dall’ipocrisia dei presenti, decise di abbandonare la riunione.