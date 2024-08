👉🏼 ANTICICLONE CALDO MA SENZA ECCESSI

🌡️ Temperature in aumento in questo week-end di Agosto, valori che potranno toccare i 35/36°C ma con ventilazione settentrionale da debole a moderata in rinforzo nella giornata di domenica. Nulla di eccezionale quindi, siamo in estate, ma soprattutto nulla a che vedere con il caldo afoso e fuori norma della prima decade di Agosto.

🌞 Tra l’altro non sarà una risalita calda lunga, dato che inizio settimana prossima sulla nostra regione torneranno infiltrazione d’aria nord atlantica che potranno portare instabilità irregolare ancora tutta da valutare.

Meteopuglia in Foto