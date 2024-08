Annullato il concerto di Gigi D’Alessio a Peschici

Si comunica che, a causa di problematiche strutturali della venue, dovute al forte maltempo abbattutosi sul territorio, che non permettono lo svolgimento in sicurezza dello show, il concerto di Gigi D’Alessio previsto per questa sera, 20 agosto, all’Arenile del Porto di Peschici (FG), è annullato.

Quanto prima saranno comunicati aggiornamenti in merito all’eventualità di recuperare il concerto prossimamente.

È possibile richiedere il rimborso del biglietto a partire da domani, 21 agosto, ed entro il 20 settembre 2024, attraverso Ticketone, Vivaticket e presso i rivenditori utilizzati in fase di acquisto.

Per info: oversoundfestival.it e friendsandpartners.it