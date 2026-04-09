Anniversario della fondazione della Polizia a Manfredonia, Schiavone: “Un segnale forte”
Anniversario della fondazione della Polizia a Manfredonia, Schiavone: “Un segnale forte”
Esserci Sempre – 10 Aprile 2026 –
Domani la nostra citta vivra un momento di grande significato istituzionale e civile.
Come Amministrazione comunale, siamo orgogliosi di partecipare alla celebrazione del 174 anniversario della fondazione della Polizia di Stato, un appuntamento che assume per Manfredonia un valore ancora piu profondo.
E un onore accogliere questa importante iniziativa all interno del luogo simbolo della nostra storia e identita, il Castello di Manfredonia, che per l occasione diventera il cuore pulsante di una giornata dedicata ai valori della legalita, della sicurezza e del servizio allo Stato.
La presenza di autorita militari, civili e religiose, insieme a momenti istituzionali, eventi e premiazioni, contribuira a rendere questa celebrazione un occasione speciale per tutta la nostra comunita.
Un segnale forte, che ci consente di raccontare una Manfredonia diversa: una citta che crede nei principi della legalita, che sostiene le istituzioni e che guarda al futuro con responsabilita e orgoglio.
Vi aspettiamo domani per condividere insieme questo importante momento.
Francesco Schiavone – Assessore Comune Manfredonia