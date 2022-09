Angiola (Azione): “Solidarietà pescatori di Manfredonia. Solleciterò il Governo ad intervenire”

“Il caro-carburante sta strangolando i pescatori di Manfredonia come tante altre attività produttive” lo dichiara Nunzio Angiola, parlamentare di Azione e candidato al Senato nel collegio plurinominale della Puglia per la lista Azione-Italia Viva-Calenda.

AIUTI NEI PROVVEDIMENTI. “Nell’esprimere vicinanza e solidarietà a questa categoria in difficoltà – prosegue Angiola – provvederò a sollecitare il Governo perché, nell’ambito delle misure che si stanno prendendo contro il caro-energia e il caro-benzina si possa porre una particolare attenzione ai veicoli destinati alle attività produttive, quali appunto i pescherecci. Non è facile, ma farò, insieme ai colleghi di Azione e di Italia Viva, tutto il possibile per ottenere un risultato.

PUNIRE CHI HA FATTO CADERE IL GOVERNO. “Purtroppo anche questa emergenza – conclude l’esponente di ItaliaSulSerio – è aggravata dall’irresponsabilità di chi, per calcoli personali o di bottega, ha deciso di aprire una crisi di governo e provocare elezioni anticipate in uno dei momenti più drammatici nella storia d’Italia. Auspico che questa irresponsabilità venga severamente punita dai cittadini”.