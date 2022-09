Angiola (Azione): “Condivido l’appello della Cisl”

“Mi sento in perfetta sintonia con l’appello che Carla Costantino, segretaria territoriale della Cisl, ha rivolto a noi candidati” lo dichiara l’onorevole Nunzio Angiola, candidato al Senato nel collegio plurinominale di Puglia per la lista Azione-Italia Viva-Renew Europe.

“Considero estremamente positivo” prosegue Angiola “già il fatto in sé che un grande sindacato, indispensabile corpo intermedio della vita sociale, svolga un ruolo di proposta e di stimolo critico di una politica che troppo spesso segue logiche autorefernziali.

“Nel merito, poi” sottolinea il deputato “non si può che condividere pienamente l’allarme della Cisl per le gravi minacce che incombono per molte ragioni sul sistema economico di Capitanata e sui suoi livelli occupazionali.

“Le nostre proposte nazionali e locali, per le infrastrutture, il corretto utilizzo del Pnrr, l’attenzione ai giovani” conclude l’esponente di ItaliaSulSerio “sono del tutto in sintonia con un programma non solo di difesa, ma di forte promozione dello sviluppo del lavoro e della formazione al Sud, superando la logica dei sussidi per arrivare a un welfare solidale e generativo, sostenuto da crescita sostenibile e cittadinanza consapevole. So che in questo impegno e in questa battaglie la Cisl e il sindacato svolgeranno un ruolo rilevante e decisivo”.