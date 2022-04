Andrea Di Grazia è l’arma in più del Calcio Foggia 1920 per i playoff

Andrea Di Grazia è tornato da qualche settimana tra i titolari ed è l’arma in più del Calcio Foggia 1920 per i playoff. Partita la vendita dei biglietti per la gara contro la Turris, agli ospiti 500 tagliandi.

Il servizio di Nicola Saracino