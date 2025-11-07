Andrea Delogu: Francesca Fialdini si esprime sul suo lutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Andrea Delogu sta affrontando un momento di grande dolore dopo la tragica perdita del suo fratellino Evan, scomparso a soli 18 anni in un incidente in moto. La conduttrice romagnola, solitamente molto attiva sui social, si è temporaneamente chiusa nel silenzio, lasciando i fan preoccupati per il suo stato di salute emotiva.

Le parole di Francesca Fialdini

A parlare della collega e amica, Francesca Fialdini, ha rivelato di averle inviato un messaggio di sostegno, mantenendosi rispettosa del suo dolore e senza voler essere troppo invadente. La Fialdini ha spiegato di averle fatto sentirla presente, lasciandole la libertà di rispondere o di rimanere in silenzio, in un gesto di sensibilità e rispetto.

Il ritorno di Andrea Delogu in televisione, in particolare a Ballando con le Stelle, rimane ancora incerto. La conduttrice, coinvolta nel programma prima del lutto, non ha ancora dato notizie ufficiali sul suo ritorno in gara. Anche Francesca Fialdini, coinvolta in un incidente che ha limitato la sua attività, ha dichiarato di mantenere lo spirito di “show must go on”, nonostante le difficoltà personali. La speranza è di rivedere presto Andrea in tv, ma il suo benessere resta la priorità in questo momento difficile.