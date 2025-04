Andrea Damante ed Elisa Visari aspettano un maschietto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari si arricchisce di una nuova, emozionante dimensione: la coppia ha annunciato di aspettare il loro primo figlio. La notizia è stata condivisa in modo toccante attraverso un video sui social, nel quale i due mostrano i momenti più significativi della loro storia recente, dal test di gravidanza positivo all’ecografia, fino all’evidente pancione di Elisa, che testimonia l’avanzare della gravidanza.



Chi sono Andrea Damante ed Elisa Visari?

Andrea, noto deejay di 35 anni, ha condiviso la gioia con i suoi follower su Instagram, scrivendo: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivoooo!!!”. L’entusiasmo traspare dalle immagini che raccontano un viaggio emozionante verso la genitorialità. La coppia ha anche rivelato il sesso del nascituro: sarà un maschietto. La notizia era nell’aria da qualche tempo, ma Andrea ed Elisa hanno scelto di mantenere il segreto fino a quando non sono stati pronti a condividerlo ufficialmente.

Elisa Visari, attrice di 23 anni, mostra un pancione che sembra già oltre i sei mesi, un chiaro segno della dolce attesa. La coppia si è unita nel 2020, dopo che Andrea aveva chiuso una relazione turbolenta con Giulia De Lellis, conosciuta nel programma Uomini e Donne. Nonostante alcuni alti e bassi nella loro relazione, Damante e Visari sembrano ora più uniti che mai, pronti ad affrontare insieme questa nuova avventura.

Con l’arrivo di un figlio, la loro storia d’amore si prepara a vivere un capitolo ancora più speciale, e i fan non possono fare a meno di condividere la loro felicità e supporto per questa nuova fase della loro vita. La coppia, già seguita con affetto sui social, offre così un ulteriore motivo per essere al centro dell’attenzione, con il cuore colmo di gioia per la nuova vita che sta per entrare a far parte della loro famiglia.