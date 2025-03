[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ancora un’auto incendiata a San Giovanni Rotondo: “La sicurezza è un diritto”

Dopo gli ultimi, gravi episodi delle scorse notti, che hanno visto l’incendio di più autovetture, il sindaco Filippo Barbano e l’intera Amministrazione comunale esprimono non solo la piena solidarietà alle vittime e ferma condanna verso chi ha compiuto questi atti vili e inaccettabili, ma annunciano di aver da subito intrapreso un’azione di risposta, concreta e immediata. Dobbiamo ai cittadini risposte serie e concrete: la sicurezza è un diritto che va tutelato.

Il Sindaco ha già avviato una fase di interlocuzione con tutte le autorità competenti per chiedere interventi urgenti, individuare i responsabili e mettere in campo tutte le misure necessarie. San Giovanni Rotondo non può e non deve piegarsi alla logica della violenza e dell’intimidazione. La città deve restare unita, forte e determinata nel rispondere a questi attacchi con civiltà, legalità e coraggio.