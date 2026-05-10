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Ancora una sparatoria a Foggia

Ancora violenza a Foggia, dove nel tardo pomeriggio di domenica 10 maggio si sono vissuti momenti di forte tensione nella zona di via Ugo Iarussi. Secondo le prime informazioni, una lite scoppiata tra alcune persone sarebbe degenerata fino all’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco.

L’episodio ha riportato paura e preoccupazione tra residenti e passanti, in una zona particolarmente frequentata anche nelle ore serali. Al momento non risultano vittimei.

Immediato l’arrivo dei carabinieri, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza utili a chiarire la dinamica della sparatoria.