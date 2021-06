Anche Mattinata è Covid – Free

MATTINATA E’ COVID – FREE!✌️

Ci siamo impegnati tanto per ottenere questo straordinario risultato.🤝

Adesso che è iniziato il periodo estivo, e nel nostro paese aumenterà notevolmente la densità demografica ed il flusso di turismo occasionale, è importante non abbassare la guardia e continuare con zelo ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale.👍

È fondamentale per la tutela della salute pubblica e per non vanificare gli sforzi fatti sino ad ora. Coltiviamo come sempre la prudenza, il rispetto per gli altri e per noi stessi con l’utilizzo della mascherina, specialmente negli spazi chiusi aperti al pubblico, l’attenzione a mantenere la distanza dagli altri, il divieto di formare assembramenti, la buona abitudine di lavarci spesso le mani.👏😷

Dimostriamo il nostro senso civico attraverso il rispetto delle norme, il coronavirus non è ancora un ricordo, aiutiamoci l’un con l’altro, insieme possiamo farcela!💪