Anche “Manfredonia Nuova” alla manifestazione promossa da Libera

L’Associazione Culturale e Politica Manfredonia Nuova parteciperà alla manifestazione,per la legalità e contro la recrudescenza mafiosa,promossa da Libera di don Luigi Ciotti.

Ilcorteo,che partiràdomani 10 gennaioda Foggia,Viale Candelaro,alle ore 15.00,deve vederci uniti tutti, a prescindere dal credo politico o dalle differenze ideologiche, perché dovrà essere unennesimo motivo diriflessione.

La sensibilità di ognuno può manifestarsi nel modo migliore secondo i principi della Costituzione e l’aspirazione di tutti ad essere liberi dai ricatti e dalle intimidazioni, nonché evitare che la politica e le Istituzioni vengano condizionate dalle infiltrazioni mafiose, come accaduto purtroppo anche nella nostra città.

Non è vero che la mafia nasce perché non c’è lavoro. È vero esattamente il contrario: la mafia riduce le possibilità di lavoro, perché piega le esigenze dei cittadini alla loro sete di guadagno e di coartazione.

La gravità della situazione richiede un impegno corale, perché la lotta alla criminalità organizzata, all’illegalità e alla violenza sul territorio per noi non conosce soste, al contrario di quanto sostiene qualcuno particolarmente distratto.

Per tutto ciò, anche noi saremo presenti alla manifestazione di domani, 10 gennaio 2019, per ricordare quello ch’è stato e per dire a tutti gli uomini e le donne svegliamoci e torniamo padronidelle nostre città e della politica, perché nel nostro cielo ritorni l’azzurro del mare ed il giallo dei campi, la nostra libertà di operare e decidere liberamente il nostro destino.

Manfredonia, 9 gennaio 2020

MANFREDONIA NUOVA