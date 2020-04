Anche Lopalco ora è ottimista: “A metà aprile andrà meglio se continuiamo così”

Il professor Pierluigi Lopalco, epidemiologo e corodinatore della task force per l’emergenza della Regione Puglia, plaude al termine “plateau” usato dal responsabile dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

“Come un altipiano è formato da tanti picchi più o meno dolci che visti all’orizzonte si mostrano come una linea continua, allo stesso modo la curva epidemica italiana al momento è il risultato di diversi picchi regionali o provinciali che messi insieme formano un plateau con un numero più o meno costante di nuovi casi ogni giorno — sostiene Lopalco — questo ad esempio è quello che osserviamo in Puglia ormai da giorni dove il plateau, circa 100-120 nuovi casi segnalati al giorno, è il risultato di una serie di più piccoli focolai locali. Quando si scenderà dall’altipiano? Difficile fare previsioni ma se il trend fosse rispettato e non si presentassero sorprese, entro un paio di settimane la situazione potrebbe essere davvero positiva”.

tratto da: v https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/04/01/news/coronavirus_lopalco_puglia_situazione-252845879/