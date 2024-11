Anbeta: il suo segreto mai rivelato e la risposta sbalorditiva a un telespettatore

Anbeta Toromani, celebre ballerina e ex concorrente di “Amici”, è stata ospite della seconda puntata di “This is me”, condotta da Silvia Toffanin, andata in onda mercoledì 27 novembre. Durante l’intervista, Anbeta ha ripercorso la sua esperienza nel talent show del 2002, raccontando di come il suo carattere pignolo e perfezionista la portasse a critiche da parte del pubblico.

La replica di Anbeta a uno spettatore



In una memorabile replica, rispose a un commento di un telespettatore dicendo: “Puoi spegnere la tv”. Oltre ai ricordi, l’artista ha condiviso dettagli sulla sua vita attuale, indicando che, nonostante la maturità acquisita, il suo carattere rimane lo stesso. A supportarla in studio c’era il marito Alessandro Macario, con il quale è sposata da quindici anni; ha descritto le sfide delle prove di danza insieme, ma anche la sinergia che li unisce. Anbeta ha colto l’occasione per esprimere gratitudine verso figure chiave nella sua carriera, come Kledi Kadiu, Maria De Filippi e Alessandra Celentano, sottolineando l’importanza del lavoro e della fortuna nel realizzare i propri sogni. La serata si è conclusa con un emozionante momento di danza tra i due coniugi.