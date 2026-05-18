Amici 25, ecco quanto hanno guadagnato davvero i finalisti

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La finale di Amici 25 non ha soltanto incoronato Lorenzo Salvetti vincitore assoluto del talent di Maria De Filippi. L’ultima puntata andata in onda il 17 maggio 2026 ha distribuito premi, contratti e opportunità professionali che hanno trasformato il Serale in uno degli eventi più ricchi nella storia recente del programma. Tra assegni da decine di migliaia di euro, contratti discografici e occasioni internazionali tra Miami e Londra, nessuno dei finalisti è uscito a mani vuote.

Quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 25

Come informa TORRESETTE, il concorrente che ha guadagnato di più è stato naturalmente Lorenzo Salvetti. Il cantante ha conquistato il premio finale del programma, pari a 150 mila euro, ai quali si aggiungono i 7 mila euro del Premio Marlù assegnato a tutti i finalisti. Per lui è arrivato anche il Premio Spotify Singles, considerato uno dei riconoscimenti più prestigiosi per la futura carriera musicale. In totale, Lorenzo ha chiuso Amici 25 con un bottino economico da 157 mila euro.

Ottimo risultato anche per Emiliano Fiasco, protagonista assoluto della finale grazie al Premio della Critica Enel dal valore di 50 mila euro e al Premio Unicità Oreo da 30 mila euro. Sommando anche il Premio Marlù, il cantante è arrivato a quota 87 mila euro complessivi.

Nel circuito danza ha trionfato Alessio Di Ponzio, che ha conquistato il premio categoria da 50 mila euro. Con il bonus Marlù, il ballerino ha lasciato il programma con 57 mila euro complessivi.

Ma uno dei percorsi più interessanti è sicuramente quello di Nicola Marchionni. Pur non vincendo il programma, il ballerino ha ottenuto alcune delle opportunità professionali più importanti dell’intera edizione. Per lui sono arrivati infatti un contratto con la International Festival Ballet di Miami e un altro con il New English Ballet Theatre di Londra. Non solo: Nicola prenderà parte anche allo spettacolo de “Lo Schiaccianoci” previsto per ottobre e potrà contare su tre mesi con vitto e alloggio pagati grazie alla sponsorizzazione Freddy.

Anche Angie ed Elena D’Elia hanno ottenuto risultati importanti dopo la finale di Amici 25. Angie ha conquistato il Premio delle Radio e un contratto discografico, oltre alla partecipazione all’RDS Summer Festival. Elena, invece, ha lasciato il talent con un contratto discografico e il Premio Marlù da 7 mila euro.

Numeri che confermano ancora una volta il peso di Amici 25 nel mondo dello spettacolo italiano. Oltre alla visibilità televisiva, il programma continua infatti a rappresentare una vera rampa di lancio economica e professionale per i giovani artisti.