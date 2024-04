Amici 23, Lucia Ferrari e le parole incredibili su Maria De Filippi: il post commuove

Lucia Ferrari è stata l’ultima eliminata dal serale di Amici 23. La ragazza infatti ha perso il ballottaggio finale contro Sofia. Un’eliminazione che non è stata presa bene dal pubblico italiano, che ha molto contestato la sua uscita. Poche ore, la ballerina italo-americana è tornata a far parlare di sé per un post che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram in seguito alla sua uscita dal programma condotto da Maria De Filippi. In questo frangente, l’ex allieva di Amici 23 ha pubblicato un messaggio rivelando quale siano state le sue emozioni e riflessioni dopo l’esperienza appena vissuta. Lucia Ferrari ha voluto ringraziare Maria De Filippi e il suo coach Emanuel Lo.

Amici 23, Lucia Ferrari e le parole di ringraziamento verso Maria De Filippi

L’ultima eliminata di Amici 23 ha scritto un ringraziamento speciale a Maria De Filippi che nonostante abbia mille cose da fare c’è sempre stata lei. Infatti, la giovane ha scritto le seguenti parole: “Ringrazio Maria, che anche se ha mille robe da fare prende il tempo per conoscerci uno per uno, darci i suoi preziosi consigli e pareri, e per averci regalato un opportunità come nessun altra”. Lucia Ferrari ha poi ringraziato i suoi compagni di viaggio che sono diventati come una figlia ed infine ha elargito un messaggio nei confronti di Emanuel. La ballerina ha definito l’uomo il miglior professore che le poteva mai capitare, tanto da ringraziarlo per averla aiutata a credere in sé stessa.