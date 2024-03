Amici 23, lascia la scuola dopo un cruento litigio: “Vaffan**lo pezzi di me**a!”

Nell’ultima puntata di Speciale Amici, trasmessa oggi, l’attenzione è stata catalizzata dall’assenza di Holden durante la prova del duetto con Petit, un momento cruciale per la competizione. Inizialmente prevista come una sessione di lavoro tra Petit e Holden, la sala prove ha visto solo la presenza del primo, lasciando interrogativi sulla mancata partecipazione del secondo.

La tensione è salita quando Rudy, convocando le squadre di Zerbi e Celentano, ha sollecitato spiegazioni da parte di Holden sul suo improvviso dissolvimento. Le sue parole hanno dipinto un quadro di profonda angoscia e frustrazione interiore, rivelando una lotta personale con il panico e lo stress. La sensazione di essere sopraffatto dalle responsabilità e dalla pressione ha portato Holden a ritirarsi, incapace di affrontare ulteriori compiti e aspettative.

Amici 23, nello speciale di oggi protagonista Holden

Il confronto con Zerbi ha evidenziato la necessità di un cambiamento nell’approccio di squadra, sottolineando come ogni singolo membro influisca sulle performance complessive. Le tensioni sono culminate in un acceso scambio verbale, con Holden che ha espresso il suo malessere e la sua stanchezza, arrivando addirittura a prendere la decisione di lasciare la scuola. “Mi sono rotto i coglioni, io ho problemi e mi date anche addosso. Andate a fan**lo”. A quel punto il cantante è uscito dalla sala ed e’ andato in camera a fare i bagagli, deciso di andarsene e lasciare la scuola.

Tuttavia, il giorno seguente, una mossa inaspettata ha ribaltato la situazione. Holden ha fatto ritorno alla scuola per affrontare apertamente le sue sfide personali di fronte ai suoi compagni di squadra. Questo gesto di vulnerabilità e sincerità ha dimostrato il suo desiderio di affrontare le difficoltà e di riconciliarsi con la squadra.

La sua richiesta di un incontro con i professori Zerbi e Celentano ha portato a un dialogo aperto e onesto, durante il quale Holden ha espresso rammarico per il suo comportamento e ha cercato di spiegare le sue motivazioni. Ha riconosciuto i suoi errori nell’affrontare lo stress e ha chiesto una seconda possibilità per dimostrare il suo impegno e il suo talento.

Fortunatamente, i professori hanno accolto la sua richiesta di riammissione, riconoscendo il valore del suo percorso e apprezzando la sua volontà di fare meglio. La decisione finale sulla permanenza di Holden nel programma sarà ora nelle mani dei giudici al serale, ma la sua rinascita e il suo impegno rinnovato promettono una storia di redenzione e speranza nel mondo della musica.