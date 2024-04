Amici 23 anticipazioni 6 aprile: un allievo nella bufera, c’entra un guanto di sfida

Oggi 4 aprile verrà registrata una nuova registrazione di Amici 23 dove sono attesi diversi colpi di scena. Maria De Filippi tornerà a condurre un nuovo appuntamento dove le tre squadre in gara con i rispettivi professori si esibiranno sotto l’occhio critico della giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. A loro andrà il compiuto di giudicare le esibizioni degli allievi decretando la vittoria di una delle squadre. Le anticipazioni di Amici 23 segnalano che la busta rossa deciderà quale team inizierà per primo. Nella prima puntata aveva premiato il team composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano mentre nella seconda puntata ha premiato quella formata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Amici 23 anticipazioni 6 aprile: Mida accetterà il guanto di sfida di Anna Pettinelli?

Le anticipazioni di Amici 23 riguardanti la puntata che sarà trasmessa sabato 6 aprile dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5 rivelano che la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo potrebbe essere la prima ad esibirsi. In particolare, grande attenzione sarà su Mida nuovamente finito nel mirino di Anna Pettinelli che l’ha accusato di aver poco coraggio e di essere una lagna. Per questo motivo, la maestra di canto ha deciso di metterlo a confronto con la sua allieva Martina con il brano La donna cannone. Questa volta, Mida non sarà chiamato a cantare a cappella ma accompagnato dal piano. Mida però è apparso intenzionato a rifiutare il guanto di sfida. Rimarrà di questo parere anche nel corso della puntata? Non si esclude che tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli possano nascere degli aspri scontri proprio per questa ragione.