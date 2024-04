Amici 23 anticipazioni 13 aprile: grande paura in studio, pericoloso incidente per un prof

Sabato 13 aprile andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 23. Le anticipazioni annunciano che ci saranno guanti di sfida, ballottaggi, un’eliminazione e notevoli colpi di scena. Come riportato da Superguida Tv sono avvenuti anche momenti di paura durante il guanto di sfida tra i prof. Dopo aver distrutto Mida, Anna Pettinelli si è cimentata nella danza e nel canto regalando una ventata di leggerezza e simpatia per il pubblico. Tuttavia, qualcosa non è andato per il verso giusto. Le anticipazioni di Amici 23 segnalano che la prof di canto è incappata in alcune cadute che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso. La donna avrebbe rischiato grosso durante l’esibizione con Raimondo Todaro.

Amici 23 anticipazioni: paura per Anna Pettinelli, incidente durante il guanto di sfida dei prof

Le anticipazioni di Amici 23 riguardanti la puntata del serale trasmessa stasera 13 aprile su Canale 5 rivelano che Raimondo Todaro e Anna Pettinelli si sono esibiti in una performance ispirata ad Elvis Presly e Aretha Franklin. La prof di canto ha lasciato tutti con il fiato sospeso quando ha battuto la testa un paio di volte durante le riprese. Fortunatamente si è trattato solo di un incidente di poco conto visto che Anna Pettinelli ha continuato a partecipare al programma senza mostrare evidenti problemi di salute. Secondo gli spoiler sarà proprio la squadra di Raimondo e Anna a vincere la sfida contro la coppia formata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Uno spiacevole incidente che poteva avere serie conseguenze per una delle prof di più amate della scuola.