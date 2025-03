Amici 2025: anticipazioni prima puntata Serale in onda il 22 marzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La stagione 2025 di “Amici” è finalmente pronta a debuttare con il suo Serale, che andrà in onda sabato 22 marzo su Canale 5. Questa edizione promette di essere emozionante, con una serie di sfide e ospiti speciali che renderanno la serata indimenticabile. La conduzione è affidata, come sempre, a Maria De Filippi, che guiderà gli spettatori attraverso le emozioni e le tensioni della competizione.

Amici: le squadre e le sfide

Le squadre sono divise in tre gruppi, ognuno guidato da un duo di professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ogni squadra è composta da ballerini e cantanti che si sfideranno in diverseprove. La prima puntata ha già visto la vittoria del team Zerbi-Celentano nella prima sfida contro Cuccarini-Lo, con l’eliminazione diretta della ballerina Asia. Successivamente, gli Zerbi-Celentano hanno sfidato i Pettinelli-Lettieri, perdendo 2 a 0, e Vybes è finito al ballottaggio contro Francesca per il posto nella seconda puntata.

Ospiti e giudici

La prima puntata del Serale di Amici 2025 sarà arricchita dalla presenza di ospiti d’eccezione come Sabrina Ferilli, che presenterà il suo nuovo film, il cantautore romano Gazzelle e il comico Alessandro Siani. La giuria è composta da Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, un trio inedito che promette di portare nuove prospettive alla valutazione degli allievi.

Amadeus è uno dei giudici di Amici

Polemiche e imprevisti

Come sempre, “Amici” non manca di polemiche e imprevisti. Quest’anno, le tensioni tra gli insegnanti sono già emerse, con Alessandra Celentano e Anna Pettinelli al centro delle discussioni. Inoltre, Dandy Cipriano è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema fisico, lasciando un vuoto nella squadra Pettinelli-Lettieri. La prima puntata promette di essere ricca di emozioni e sorprese, con due uscite che già hanno creato un’atmosfera di tensione tra i concorrenti.

Il ritiro di Dandy

Il ritiro di Dandy Cipriano da “Amici 2025” è stato un evento inaspettato e commovente, soprattutto considerando che è avvenuto a pochissime ore dall’inizio del Serale. La notizia del suo problema fisico ha colpito profondamente sia lui che i suoi compagni di squadra, lasciando un vuoto significativo nella competizione. Emotivamente parlando, è stato toccante vedere il ballerino lottare con l’idea di dover abbandonare il programma, dopo aver lavorato così duramente per raggiungere la fase finale. Dal punto di vista della competizione, la sua uscita ha sicuramente cambiato le dinamiche all’interno della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, costringendole a rivedere le loro strategie. In generale, il suo ritiro è un promemoria che, oltre a quelle artistiche, i concorrenti devono anche affrontare sfide fisiche, ma anche imprevisti dolorosi da accettare, che possono influenzare irrimediabilmente il loro percorso nel programma.