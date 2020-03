Ambulanti: le associazioni di categoria a rapporto con le istituzioni

L’incontro programmato per il pomeriggio di martedì 10 marzo non ha subito variazioni e si è regolarmente tenuto in una sala giunta predisposta per mantenere le distanze di sicurezza previste dalle norme vigenti. Un incontro molto tecnico che ha messo sul tavolo una serie di questioni di importanza persino vitale per alcune imprese. In particolare è stata esternata la disperazione dei titolari di pizzerie i quali effettuano un lavoro prettamente serale quindi sono completamente tagliati fuori dalle fasce di lavoro previste per le altre attività di somministrazione cioè dalle 6 alle 18. A tal proposito è stato chiesto al Commissario Tufariello, al Comandante della Polizia Locale ed al Dirigente del Suap, presenti all’incontro, di sollecitare una mediazione che possa prevedere stesso trattamento degli esercizi commerciali con gli afflussi controllati, per evitare conseguenze drammatiche sul piano occupazionale.

Dopo l’introduzione da parte del Commissario Straordinario dott. Gaetano Tufariello la parola è passata ai rappresentanti di categoria invitati all’incontro. Dalla soppressione del mercato settimanale del lunedì fino alle restrizioni previste per gli esercizi commerciali e di somministrazione al centro del confronto il recente provvedimento governativo il quale ha completamente stravolto non solo le abitudini delle persone ma anche la struttura lavorativa aziendale che ora si appresta ad affrontare una crisi di portata storica i cui risvolti e conseguenze sono inimmaginabili, a livello globale.

Al termine dell’incontro è stato il Presidente UNIPUGLIA Savino Montaruli a dichiarare: “l’incontro odierno è stato un riepilogo delle misure introdotte dal Governo e le azioni conseguenziali poste in essere dai Sindaci quindi anche dal Commissario Straordinario della città di Andria. In realtà nessuna novità è emersa dall’incontro né interventi specifici sono stati previsti. Per quanto riguarda il mercato settimanale nelle prossime ore si attendono i provvedimenti esecutivi per la ripresa dell’attività che comunque è fortemente condizionata dai cali enormi di afflussi da parte dei consumatori invitati dal Governo a restare rinchiusi in casa, quindi l’istituzione di Tavoli Tecnici presso i comuni della Bat. In secondo luogo l’invio di una nota specifica con richieste di interventi di sostegno alle imprese che comunque, come già riferito dal Commissario, difficilmente potrebbero vedere effetti nel comune di Andria se non dopo interventi da parte degli organi superiori. A tal proposito ho informato il Commissario Tufariello delle nostre interlocuzioni avute con i Prefetti di Bari, di Foggia e la Prefettura di Lecce e l’impegno assunto per sostenere le richieste delle Associazioni di Categoria e delle Imprese. Questo non è ancora accaduto con il Prefetto della Bat che ancora non ha mai convocato nessun incontro con le Forze Sociali di rappresentanza reale di base quindi si attende questo momento così come è stata rinviata la riunione convocata dal Presidente della Provincia Bat programmata per mercoledì 11 marzo con il cosiddetto PES che non rappresenta affatto in modo diffuso le Imprese del territorio quindi dovrà essere coinvolgente ed aperta a tutte le Associazioni e non solo a quelle amiche. Al Commissario ho relazionato nel merito del Tavolo aperto presso la Regione Puglia per gli interventi suggeriti a sostegno delle imprese ed in particolare per la Categoria del Commercio sulle Aree Pubbliche così come nelle prossime ore con i colleghi delle altre Associazioni invitate e presenti all’incontro quindi Confcommercio, Batcommercio2010/CNA Puglia, CasAmbulanti, Federcommercio, FIVA e, se lo vorranno, quelli di Confesercenti, su invito del Commissario Tufariello, sarà presentato un Documento unitario per le proposte che comunque a qualunque livello lo stesso dott. Tufariello ha già preannunciato di voler fortemente sostenere.” – ha concluso Montaruli.