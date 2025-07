[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Altro grave lutto per la comunità di San Giovanni Rotondo

Un altro grave lutto ha colpito la comunità di San Giovanni Rotondo: è scomparso in queste ore Gino Mangiacotti, protagonista per decenni del volontariato di protezione civile, sul territorio comunale e non solo.

«Una figura che non esitiamo a definire storica per la protezione civile, sul Gargano come in altre zone della Capitanata», ha commentato il sindaco Filippo Barbano nell’esprimere il cordoglio proprio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di San Giovanni Rotondo.

Mangiacotti ha diretto per 50 anni il meritevole Gruppo di Soccorritori volontari “Gamma 27” e non ha mai fatto mancare la sua passione e competenza nella difesa del territorio, contribuendo alla crescita di sempre nuove leve nel settore.

«Ci mancheranno -ha detto il Sindaco- la sua disponibilità e i suoi preziosi interventi portati a termine con un sorriso pacato, come se le gesta sue e dei suoi collaboratori non fossero fondamentali per la salvaguardia e il benessere dei cittadini e della nostra terra. Grazie, Gino, per esserci stato sempre, quando ce n’era bisogno: ora sarai per sempre nel cuore dei Sangiovannesi!»