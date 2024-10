Altro che Halloween, Peschici celebrerà la tradizione: “L’aneme i morte & Sagra dei Sapori d’Autunno”

Il Comune di Peschici è pronto per accogliere l’edizione 2024 dell’Evento “L’aneme i morte, venerdì 1 novembre a manifestazione, ideata nel 2011 dal Comitato “Peschici Eventi”, è diventata oramai una vera e propria attrazione per residenti e visitatori.

È abitudine secolare, infatti, che nei giorni precedenti il 2 Novembre, i bambini vadano di casa in casa bussando alle porte chiedendo qualcosa per le “anime dei morti”: “Dammë ’na causë p’ll’anëmë ‘i mortë / sennò të sfascë ‘a portë”.

Alla richiesta si risponde in genere con un sorriso e si cedono dolciumi, caramelle, frutta, etc. Terminato il giro delle piccole squadre di “cercatori” il bottino viene diviso fra i partecipanti e le discussioni non mancano, ovviamente.

I membri del Comitato hanno allora pensato di gratificare meglio tutto l’impegno che i ragazzini mettono, innanzitutto a mantenere viva un’usanza e poi a coprire distanze veramente da maratoneti, premiando i “cercatori” più dinamici ed efficienti.

La consegna avverrà quando finirà la ricerca e tutte le squadre saranno passate, al termine dei loro giri, dalla postazione sistemata fin dalle ore 18:00 in Piazza Pertini, per la pesatura del loro bottino.

L’attesa dei partecipanti, estranei alle operazioni, sarà allietata, nel frattempo, dalla II Edizione della Sagra dei Sapori d’Autunno, caratterizzata da un percorso enogastronomico, con prodotti stagionali e territoriali, preparati dagli addetti aderenti.

Sul palcoscenico, invece, si terrà un inedito spettacolo di musica popolare animato dai “Figli di Puglia”. Un viaggio che partirà dalle “tarantelle” garganiche e terminerà con la “pizzica” salentina, attraverso un vasto repertorio di danze, suoni e storie di una volta.

L’evento andrà esattamente nella direzione di destagionalizzare l’offerta turistica, puntando su ciò che fa parte dell’identità locale e porterà non solo turisti, ma contribuirà anche a stimolare l’economia, generando entrate per le imprese.

Si ringrazia: il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, in particolar modo il Consigliere delegato eventi-spettacoli, Francesco D’arenzo, il Comitato “Peschici Eventi”, il Gruppo “Bella Fè”, gli Uffici dell’Ente, la Polizia Locale, la Stazione Carabinieri, la Protezione Civile, le Associazioni territoriali, le Partite iva e quanti collaboreranno per l’ottima riuscita.