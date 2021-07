Alluvione San Marco in Lamis, “Uniamoci in preghiera”

Egr. Sig. Sindaco

e Carissimi abitanti di san Marco in Lamis

Esprimo sentimenti di profonda vicinanza a lei e alla nostra comunità cittadina, colpita da una

catastrofica alluvione. Con profonda tristezza e preoccupazione seguo le notizie che giungono in

queste ore.

Uniamoci in preghiera, invocando la protezione divina, scorgendo nel buio delle vicende umane

i segni della benevola presenza di Dio Creatore.

Insieme confidiamo nella provvidenza del Padre Celeste.



Foggia, 20 luglio 2021