Allarme siccità, Acquedotto Pugliese riduce la pressione in tutta la Puglia

Per far fronte all’emergenza siccità, l’Acquedotto pugliese da oggi, lunedì 21 ottobre, avverte che vi saranno riduzioni di pressione su tutta la rete regionale che conta circa 20mila chilometri.

Inoltre “eventuali disagi potranno essere avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo”.

“Nonostante la tecnologia messa in campo negli ultimi anni e le azioni di risparmio – scrive AQP – le scarse piogge e le temperature oltre la media nei territori dove sono situate le fonti interregionali da cui si approvvigiona la Puglia continuano a ridurre la disponibilità di acqua. E l’Osservatorio permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ha aumentato il livello di severità idrica per il potabile in Puglia da basso a medio, rendendo necessari nuovi interventi. Se la siccità dovesse continuare, entro poche settimane la quantità di risorsa idrica potrebbe essere insufficiente a soddisfare appieno la domanda”.