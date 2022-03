Alla scoperta delle professioni del futuro

Agroalimentare, digitale e turismo: le camere di commercio pugliesi raccontano il lavoro ai ragazzi delle scuole superiori

Si terrà il 4 marzo e sarà dedicato alla agroalimentare, il primo dei tre appuntamenti pugliesi di orientamento firmati Smart Future Academy, organizzati da Unioncamere Puglia in collaborazione con le Camere di Commercio della regione.

Tutti e tre gli appuntamenti avranno un focus su tematiche particolarmente legate al territorio pugliese e coinvolgerannomigliaia di studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. L’obiettivo primario è promuoverel’orientamento verso le professioni e i percorsi di studio che possano valorizzare il territorio e le incredibili risorse che offreal suo interno. Gli speaker saranno dei mentor per i ragazzi, portando sul palco la loro storia, fatta di successi ma anche di cadute:L’obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibilerealizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza.Smart FutureAcademy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole cheper le famiglie e valido ai fini PCTO.

“Queste Camere di commercio, visionarie come lo è Smart Future Academy, permettono ai ragazzi di conoscere fino infondo il mondo del lavoro.– afferma Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy – Inauguriamo lo specialePuglia con il mondo dell’Agroalimentare. Questo evento mira a sensibilizzare i ragazzi su come il mondodell’agroalimentare sarà lo snodo cruciale per le aziende leader del futuro. Investire in un futuro sostenibile significa,senza ogni dubbio, investire energie e risorse per i giovani: il miglior investimento per il futuro del nostro Paese.”

Per Damiano Gelsomino, Presidente di Unioncamere Puglia e della CCIAA di Foggia: “nel nostro percorso di collaborazione con Smart Future Academy abbiamo inteso concentrare la nostra attenzione su tematiche che rappresentano davvero delle grandi opportunità di futuro per i ragazzi del nostro territorio. La formula del racconto in prima persona fatto dagli imprenditori dei settori interessati può essere un ottimo strumento per l’orientamento al lavoro dei giovani.

APPUNTAMENTO

Smart Future Academy SPECIALE AGROALIMENTARE PUGLIA 2022 ONLINE

4 MARZO 2022

Dalle 8:15 alle 12:30

Live su YouTube

Foggia 3 marzo 2022