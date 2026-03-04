“Albero della Salute Mentale”: piantumazione di un Leccio per coltivare il benessere psicologico a San Giovanni Rotondo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Albero della Salute Mentale”: piantumazione di un Leccio per coltivare il benessere psicologico

Appuntamento l’11 marzo 2026 nel “Parco del Papa” a San Giovanni Rotondo

La salute mentale come bene comune da accudire e proteggere. Il Centro di Salute Mentale (CSM) “Antonio Raimondo Pettolino” di San Giovanni Rotondo, organizza l’evento dal titolo “L’Albero della Salute della Mentale” per la piantumazione di un Leccio (Quercus ilex), simbolo di connessione, dignità, vitalità e resilienza, scelto per “coltivare” la consapevolezza sui temi legati al benessere psicologico.

DOVE E QUANDO

L’appuntamento è per l’11 marzo 2026 a San Giovanni Rotondo, nel Parco del Papa, con inizio alle ore 10.

La manifestazione è promossa in collaborazione con il Comune di San Giovanni Rotondo e l’ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) di Foggia con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti sulla salute mentale, superando i tabù che ancora costituiscono freni alle richieste di aiuto per affrontare periodi di maggiore stress e fragilità emotiva.

PROTAGONISTI DELL’INIZIATIVA

Gli utenti del centro diurno psichiatrico di San Giovanni Rotondo e gli studenti di sei scuole del territorio saranno protagonisti della mattinata, dedicata alla messa dimora del Leccio.

Parteciperanno delegazioni delle seguenti scuole:

Istituto Comprensivo “Melchionda – De Bonis”

Istituto Comprensivo “Dante – Galiani”

Istituto Comprensivo “Pascoli – Forgione”

Liceo “Maria Immacolata”

Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Luigi Di Maggio”

Istituto Professionale Alberghiero “Michele Lecce”

Centro di Formazione Professionale I.T.C.A.

Nel corso dell’evento, gli studenti illustreranno i disegni e i cartelloni realizzati sul benessere psicologico, sulla cura di sé e degli altri, sul rispetto e sulla relazione, e gli slogan scelti per riassumere il significato dell’iniziativa.

Parteciperanno anche rappresentanti delle associazioni territoriali più vive e attive sotto il profilo della tutela del benessere fisico, mentale, sociale e ambientale.

LECCIO SIMBOLO DI RESILIENZA

L’albero, offerto dall’ARIF sede di Foggia, sarà l’emblema della salute mentale e, allo stesso tempo, di un futuro più sano e sostenibile, diventando simbolo di continuità, resilienza e vitalità. Il verde e la presenza degli alberi, infatti, sono da tempo associati a un impatto positivo sul benessere psicologico.

OCCASIONE EDUCATIVA E SOCIALE

“L’Albero della Salute Mentale nasce come invito a prendersi cura della salute mentale, con la stessa responsabilità con cui si custodiscono i luoghi vissuti quotidianamente”, dichiara il Direttore del Centro di Salute Mentale di San Severo-San Marco in Lamis e Vico del Gargano, Marco Pascucci. “Con l’evento, ASL Foggia intende ribadire un principio chiave: la salute mentale non è solo assenza di malattia, ma presenza di risorse, legami, sicurezza, possibilità di esprimersi e chiedere aiuto senza stigma. La giornata sarà un’occasione educativa e sociale per unire messaggi su prevenzione, sensibilizzazione e cittadinanza attiva”.

“La salute mentale non riguarda qualcuno, ma è interesse di tutti”, aggiunge Vincenzo Di Bernardo, dirigente psicologo del Centro di Salute Mentale di San Giovanni Rotondo. “Quando la comunità affronta le fragilità, garantisce l’ascolto e assicurare la cura, diventa più forte”.