Al via domani la “Vieste in love”

Al via domani la “Vieste in love”

VIESTE IN LOVE,

AL VIA DOMANI LA

SETTIMANA DELL’AMORE

Dal 31 agosto al 6 settembre un serie di eventi

dedicati all’amore che faranno brillare la Perla del Gargano

Ad inaugurare la kermesse lo spettacolo del comico Maurizio Lastrico,

in programma alle 21.30 sul lungomare di Marina Piccola





Tutto pronto per la quinta edizione de La Vieste in Love, la rassegna di appuntamenti dedicata all’amore. Da domani, 31 agosto, al 6 settembre le strade e le piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno ospiteranno arte, musica, danzatori e un pieno di entusiasmo che coinvolgeranno tutta la città. La rassegna darà spazio a tutte le sfumature dell’amore, anche a quello che si può provare per un luogo, una terra o un paese che ha dato i natali o che è stato ospitale e benevolo.

Si inizia alle 21.30 sul lungomare di Marina Piccola con lo spettacolo del comico Maurizio Lastrico. “Lasciate ogni menata voi che entrate” il titolo dello show, un omaggio che l’autore rivolge a Dante Alighieri reinventando la sua lingua e le sue terzine in chiave comica. Non mancheranno i suoi celebri endecasillabi che raccontano di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita.

Vieste ha fatto dell’amore un brand: in città c’è una scalinata che è stata decorata con le parole del brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè e con una cascata di cuori rossi, pronta a diventare meta di innamorati pronti a giurarsi amore eterno e scattarsi un selfie.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360, promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione.

«La Vieste in Love – ha sottolineato Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia – è una manifestazione ricca di partecipazione ed entusiasmo che sta entrando nelle abitudini di chi sceglie le vacanze in Puglia e dei cittadini che attendono questa settimana di settembre con grande partecipazione».

viesteinlove.it