Al Riuniti di Foggia procede la sperimentazione del vaccino made in Italy Reithera

la sperimentazione del vaccino made in Italy Reithera passa anche da Foggia.

Al momento il primo bilancio parla di 75 pazienti vaccinati proveniente da tutta la Puglia. “Stiamo completando la fase 2, che prevede l’elaborazione dei dati statistici raccolti, ovviamente questi dati sono importanti per valutare la sicurezza e l’efficacia del vaccino. Al momento i dati parlano di un vaccino che non ci da particolari effetti collaterali. ed inoltre il follow up dopo 2 mesi dal vaccino, evidenza dei livelli anticorpali soddisfacenti.” il Riuniti di Foggia è l’unico polo al sud Italia coinvolto nella sperimentazione di 3 diversi vaccini.