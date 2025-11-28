Al Liceo “Galilei–Moro” di Manfredonia: ancora impegno per la parità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una giornata che racconta anni di cittadinanza attiva, riflessione e speranza

È nata dal desiderio autentico dei ragazzi l’iniziativa che, al Liceo “Galilei–Moro” di Manfredonia, ha trasformato una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere in un’esperienza intensa, condivisa e profondamente sentita. Quando l’iniziativa è figlia dei ragazzi, si riconosce quanto l’interesse sia autentico! Un’altra tappa di un percorso di cittadinanza attiva che, nella nostra scuola, continua a crescere grazie alla partecipazione viva degli studenti.

La mattinata si è aperta con un flashmob carico di emozione. Nel cortile, decine di fogli e cartelloni riportavano i nomi delle vittime di femminicidio dell’ultimo anno: più di 800 ragazzi per dire basta alle discriminazioni di genere, alle disparità salariali e a violenze di ogni tipo. Il posizionamento di un drappo rosso ha aggiunto un ulteriore simbolo di memoria e attenzione: un gesto semplice ma potentissimo, che ha trasformato lo spazio scolastico in un luogo di consapevolezza.

Le attività successive sono state il frutto di una minuziosa organizzazione, pensata per calibrare l’approccio al tema sulla base delle diverse esigenze e fasce d’età. Sono nati così momenti di debate, riflessione guidata, approfondimento e confronto, in cui il dialogo tra pari ha avuto un ruolo centrale. L’interazione tutor-classe, giovane–giovane, spontanea e immediata, si è rivelata ancora una volta una chiave preziosa per affrontare in modo autentico i temi legati agli stereotipi, all’affettività e al rispetto reciproco.

Parallelamente, altri gruppi di studenti hanno realizzato performance musicali, teatrali e interviste, portando in scena emozioni, storie e riflessioni capaci di accendere il dibattito e stimolare consapevolezza su quegli aspetti della violenza a volte erroneamente considerati marginali: saper riconoscere una relazione tossica, saper chiedere aiuto, saper aiutare. Tutto ha contribuito a un unico grande messaggio: ricordare le vittime è fondamentale, ma è altrettanto necessario educare gli adulti del domani a vivere relazioni sane, libere e consapevoli.

La giornata ha messo in luce un principio che nel nostro liceo sentiamo profondamente: aldilà dello studio, indispensabile per costruire i professionisti del futuro, è altrettanto importante investire tempo e risorse in momenti comuni di crescita personale e riflessione. È lì che si formano le persone, prima ancora dei ruoli.

Alla fine è evidente che le iniziative più belle nascono dalla partecipazione e dalla collaborazione. Anche questa volta il Liceo “Galilei–Moro” ha dimostrato di sapersi mobilitare quando si tratta di parità, rispetto e impegno civile. Un ringraziamento speciale va anche allo staff di professori e dirigenti, che con pazienza, supporto e dedizione hanno accompagnato i ragazzi nella realizzazione di questa giornata.

Ed è proprio nei volti e nelle voci dei nostri studenti che questo impegno continua. Perché il cambiamento culturale non si aspetta: si costruisce, insieme.