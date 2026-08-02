Agosto, la preparazione della salsa dei pomodori
Manfredonia – AGOSTO, la preparazione della salsa di pomodori 🍅.
Quei bei profumi inebriavano il paese, e con il cuore ❤️ largo spalancato in faccia all’aria pulita – della mattina ,dove ti facevano provare meravigliose aspetti vita ,semplice ma commovente,mi faceva felice solo al guardarle quelle signore indaffarate, alla lavorazione casareccia di bolliture – in grandi pentoloni pieni di pomodori, dopo avere scelto il meglio della coltivazione.
Poi bottiglie con coperchi ermetici – in dialetto anche “i famose buccaccie” – messi in grandi recipienti in metallo, a cucinarle al punto giusto – coperte da un enorme panno – con tutto quel fumo che veniva fuori all’aria. Ricordo mi faceva tossire affumicato – di gioia per quella straordinario modo di fare che ti liberava l’anima ,mentre l’estate ti copriva di caldo senza lamentarsi.
Ora stiamo sempre a dare nomi – ad ogni tipo di ventate di calore in arrivo.
Cerchiamo di rispettare l’ambiente e di amare la natura – invece di lamentarci, senza che nessuno fa mai niente ,siamo quelli che fummo ,quelli che saremo – se ci arriveremo…con queste idee senza logiche di che se ne importa di ogni violenza ambientale.
Articolo di Claudio Castriotta
Foto Manfredonia Ricordi