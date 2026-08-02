Agosto, la preparazione della salsa dei pomodori

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Manfredonia – AGOSTO, la preparazione della salsa di pomodori 🍅.

Quei bei profumi inebriavano il paese, e con il cuore ❤️ largo spalancato in faccia all’aria pulita – della mattina ,dove ti facevano provare meravigliose aspetti vita ,semplice ma commovente,mi faceva felice solo al guardarle quelle signore indaffarate, alla lavorazione casareccia di bolliture – in grandi pentoloni pieni di pomodori, dopo avere scelto il meglio della coltivazione.

Poi bottiglie con coperchi ermetici – in dialetto anche “i famose buccaccie” – messi in grandi recipienti in metallo, a cucinarle al punto giusto – coperte da un enorme panno – con tutto quel fumo che veniva fuori all’aria. Ricordo mi faceva tossire affumicato – di gioia per quella straordinario modo di fare che ti liberava l’anima ,mentre l’estate ti copriva di caldo senza lamentarsi.

Ora stiamo sempre a dare nomi – ad ogni tipo di ventate di calore in arrivo.

Cerchiamo di rispettare l’ambiente e di amare la natura – invece di lamentarci, senza che nessuno fa mai niente ,siamo quelli che fummo ,quelli che saremo – se ci arriveremo…con queste idee senza logiche di che se ne importa di ogni violenza ambientale.

Articolo di Claudio Castriotta

Foto Manfredonia Ricordi