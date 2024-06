Agostinacchio, camera ardente in Comune a Foggia

Agostinacchio, camera ardente in Comune a Foggia

Il cordoglio della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo per la morte dell’on. Paolo Agostinacchio

“La mia è una commozione autentica. Ho conosciuto e apprezzato l’on. Paolo Agostinacchio, anche se da latitudini ideologiche differenti, sempre riconoscendone il carisma, la qualità, la gentilezza, la cultura sconfinata, la preparazione politica. In consiglio comunale ci siamo sempre interfacciati con solarità, mai un cenno di acrimonia o distanziamento umano. Vanno ricordatee riconosciute non solo la longevità della sua azione amministrativa come sindaco e consigliere e l’esperienza da parlamentare al servizio del suo territorio, ma anche la qualità umana e professionale e lo spessore istituzionale.

La decisione di sospendere la seduta odierna di Consiglio comunale è stata presa all’unanimità, e ringrazio i familiari, cui sono vicina in questo momento di grande dolore, per avere permesso di allestire la camera ardente nella Sala consiliare di Palazzo di Città, e ricevere l’ultimo saluto e tributo dai suoi colleghi di ogni colore politico, e dai suoi amati cittadini.

La bandiera a mezz’asta e la proclamazione del lutto cittadino per il giorno di domani, in cui verranno celebrati i funerali, sono ulteriori, doverosi riconoscimenti per un protagonista di una stagione straordinaria”.