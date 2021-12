Potenziare i servizi per il lavoro, invertire il trend della disoccupazione giovanile, certificare le competenze, formare i lavoratori rispetto al ritmo delle innovazioni, favorire il ricambio generazionale nelle imprese, migliorare la concertazione e partecipazione, attrarre figure qualificate.



Sono i focus dell’incontro tematico dell’ “Agenda per il Lavoro della Regione Puglia” che, in Capitanata, farà tappa a Manfredonia per l’intera giornata di lunedì 6 dicembre presso il Luc “Peppino Impastato”. Ad organizzarla il “Coworking Smart Lab” – stakeholder antesignano sul territorio in materia di sviluppo ed innovazione – con sedute plenarie, workshop e tavoli tematici stimolati ed alimentati da Istituzioni e specifici professionisti di livello nazionale. L’importante appuntamento rientra nel percorso partecipato per la costruzione delle politiche regionali del lavoro e della formazione della Regione.

Una giornata dedicata alla progettazione partecipata che si svilupperà attraverso l’analisi, l’approfondimento e l’individuazione di potenziali soluzioni su tre principali macro temi:

1 / creatività, cultura e walfare

– 2 / digitale, start up e sistema universitario

– 3 / global e local.

Il coordinatori e facilitatori dei tavoli saranno: Saverio Mazzone, Antonio Stasi, Matteo Palumbo, Massimo Ciuffreda, Emilio Vitulano, Gianni Di Bari, Raffaella Trotta, Raffaele Pappalardo, Felice Sblendorio.



“Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia” è un percorso partecipato per la costruzione condivisa del quadro strategico delle iniziative che la Puglia intraprenderà nei prossimi anni per: accrescere i tassi di occupazione, assicurare lavoro di qualità e nuove competenze, combattere le discriminazioni e migliorare l’inclusione lavorativa, accrescere la presenza di giovani e donne nel mondo del lavoro, rendere più coerenti, innovative ed efficaci le politiche di formazione. Una consultazione di una platea estesa di partner e di organizzazioni del lavoro e della società civile, con il pieno coinvolgimento della platea “istituzionale” del partenariato socio-economico (sindacati, organizzazioni datoriali, università, ITS, enti di formazione, ecc.). L’ Agenda del Lavoro 2021-2027 costituirà il quadro strategico integrato delle iniziative che la Puglia intraprenderà nei prossimi anni. Un percorso di partecipazione e co-progettazione condotto con stakeholder, partner e componenti della società civile pugliese per mettere in sinergia i diversi strumenti che finanzieranno le politiche del lavoro, dello sviluppo e dell’inclusione nei prossimi anni.



La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a studenti, laureandi, laureati, professionisti, imprenditori, rappresentanti di Enti, Istituzioni, ed Associazioni.



Evento promosso dall’Assessorato alla Formazione, alle Politiche del Lavoro, al Diritto allo Studio, all’Istruzione e all’Università della Regione Puglia e il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.