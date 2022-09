L’affluenza parziale alle urne per le elezioni politiche alle ore 12 ha superato il 19%. Secondo i dati ancora in aggiornamento del Viminale con i dati di 6.785 comuni su 7.904 si attesta al 19,20%. Il dato complessivo per le politiche del 2018 era stato 19,56%.

Affluenza Regione Puglia: 16,80%

Affluenza Foggia: 16,43%

Affluenza Cerignola: 11,63%

Affluenza San Severo: 10,60%