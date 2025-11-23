Affari Tuoi, Teresa sogna il matrimonio e una casa a Pompei, trova un ricco Pacco Nero ma ha accettato 25.000€

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al termine della finale di Coppa Davis, che ha visto l’Italia trionfare sulla Spagna, Rai 1 ha mandato in onda prima il Tg1 e poi Affari Tuoi. Come si dice in questi casi: meglio tardi che mai. Proprio come il venerdì precedente, Stefano De Martino ha aperto in ritardo la storica trasmissione dei celeberrimi pacchi. E questa volta è stata la Campania a ritrovarsi dietro il bancone, con Teresa e il suo amato Luciano, una coppia che porta con sé un bagaglio di sogni ancora tutti da realizzare.

I sogni di Teresa e Luciano ad Affari Tuoi

Teresa arriva da un piccolo paese della provincia di Salerno, San Marzano sul Sarno. Studia e lavora come commessa, cercando ogni giorno di bilanciare responsabilità e desideri. È fidanzata con Luciano, originario di Pompei, che si occupa di controlli non distruttivi, ossia verifiche di qualità nel settore aeronautico e ferroviario. I due si sposeranno nel 2027, ma già adesso immaginano la loro vita futura nella casa che sperano di acquistare proprio a Pompei, il luogo dove sognano di crescere la loro famiglia.

Vince il jackpot e accetta l’ultima offerta: ecco quanto ha intascato la campana

Con il pacco numero 8, Teresa – per tutti semplicemente Terry – si è lanciata nella sua ultima puntata ad Affari Tuoi. Il Jackpot era ripartito da mille euro e lei è riuscita ad aggiudicarselo, trovando Gennarino al penultimo tiro da sei. Tra offerte e cambi rifiutati, il suo percorso ha finito per somigliare molto a quello del concorrente precedente, Simone: un Pacco Nero da una parte e un euro dall’altra. Il Dottore, però, questa volta ha scelto una strategia diversa. Nessuna offerta da 40 mila come per Simone, ma solo 25 mila euro. Terry ha deciso di accettare, sospinta dalla speranza e da un pizzico di prudenza. Subito dopo, la scoperta amara: il suo Pacco Nero nascondeva ben 50 mila euro. Una rivelazione che lascia un velo di rimpianto, ma anche la consapevolezza di aver vissuto un’avventura intensa, condivisa insieme al suo Luciano e a tutto il pubblico. Tra jackpot e offerta, Teresa e Luciano sono tornati a casa con 26 mila euro.