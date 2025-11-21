Affari tuoi inizia tardissimo e gioca con Vanessa: ‘ho scoperto di avere una malattia’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata di Affari Tuoi del 21 novembre è partita in forte ritardo, complice la lunga maratona tennistica del pomeriggio. La Rai ha dovuto fare spazio alla Coppa Davis, che si è trascinata oltre il previsto fino alla vittoria dell’Italia sul Belgio, mandando a monte diversi programmi e spingendo Affari Tuoi oltre le 21.30, subito dopo il Tg1. Ma, nonostante gli slittamenti, lo show ha acceso comunque i riflettori su una nuova protagonista: Vanessa, in rappresentanza della Valle d’Aosta. La storia della donna ha raggiunto l’apice quado ella stessa ha rivelato, in lacrime, di avere una certa malattia.

Vanessa, ha un lapsus sul dottore e scatena ilarità in studio

Vanessa arriva da Nus, ha 28 anni, lavora come impiegata ed è figlia di genitori campani trasferiti al Nord per il lavoro del padre, carabiniere. Anche il suo futuro marito, Stefano, con cui si sposerà l’anno prossimo, porta la divisa. A sostenerla in studio c’era mamma Lucia, presenza calma e rassicurante.

La partita di Vanessa non ha preso la piega sperata sin dall’inizio: niente Jackpot nei primi tiri e una sequenza di pacchi rossi eliminati troppo in fretta. Tra un paio di offerte rifiutate da 22.000 euro e un’altra da 5.000, Vanessa ha mostrato sangue freddo, anche quando un suo lapsus ha scatenato l’ilarità generale. “Accetto il Dottore e rifiuto l’offerta”, ha detto, provocando la pronta battuta di Herbert: “In che senso accetti il Dottore, lo dividi in due?“

La rivelazione di Vanessa sulla sua malattia fa commuovere il pubblico

Il momento decisivo è arrivato con il cambio del pacco: Vanessa ha scelto l’8, lasciando andare il 17. Poco prima ha raccontato con sincerità la sua quotidianità da persona diabetica, spiegando come la malattia incida non solo sulla sua vita ma anche su quella di chi le sta vicino. “Ho scoperto di avere una malattia. È una malattia silenziosa, c’è e non c’è. Ti condiziona la vita, e condiziona anche quella di chi ti sta intorno”, ha detto mettendosi completamente a nudo e commuovendo il pubblico. Lucia ha aggiunto un dettaglio ancora più toccante: nel periodo in cui la figlia scoprì la malattia, la famiglia dovette affrontare anche la perdita di sua madre.

Un finale sfortunato: cambia il pacco ma aveva 50 mila euro!

Purtroppo il cambio si è rivelato un passo falso: nel pacco che aveva abbandonato c’erano 50 mila euro. Con gli importi importanti ormai svaniti, Vanessa è approdata alla Regione Fortunata. Prima ha puntato sulla Toscana, poi sul Molise, ma nessuna delle due era quella giusta. L’Umbria custodiva la vittoria, e così la sua corsa si è conclusa a mani vuote. Vanessa ha lottato fino all’ultimo, ma la fortuna, questa volta, ha guardato altrove.