Affari Tuoi, Fialdini conduce insieme a De Martino: Simone fa una scelta che lo porta a intascare 40.000 € e si aggiudica anche il jackpot

Affari Tuoi si è acceso con un’ospite d’eccezione: Francesca Fialdini, protagonista di una breve ma brillante incursione accanto a Stefano De Martino. Una sorta di co-conduzione lampo che ha conquistato il pubblico di Rai 1. Fialdini ha portato freschezza, ritmo ed eleganza, creando una sintonia immediata con il conduttore napoletano. Un’apparizione fulminea, giusto il tempo di scaldare l’atmosfera prima che le telecamere tornassero a concentrarsi su Simone, il vero protagonista della serata. L’uomo non solo si è aggiudicato il sostanzioso jackpot di Gennarino ma ha fregato il Dottore portandosi a casa un’offerta da vertigine!

Simone gioca con una particolare t-shirt e trova subito Gennarino: il jackpot vinto

Il concorrente marchigiano, arrivato da Taverne di Serravalle di Chianti e camionista di professione, ha subito lasciato il segno: ha centrato il jackpot al primo colpo, incassando 6 mila euro e inaugurando una partita carica di adrenalina. Simone si è presentato in studio con una t-shirt che ritraeva il suo matrimonio con Elisabetta, la donna che ama profondamente. La loro storia sembra uscita da un film romantico: lui alla guida della betoniera, lei al bar, una serie di caffè, una passeggiata sul lungomare e l’amore che sboccia. Oggi condividono tre figli e un sogno comune.

L’obiettivo della coppia

Il loro obiettivo era chiaro: vincere per acquistare un autotreno. Quello che avevano si era rotto, e nessuno aveva dato loro una mano. “Ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti”, ha raccontato Simone, non prima di ringraziare i genitori della moglie per essergli sempre stati vicini.

La partita si è sviluppata con colpi di scena continui. Dopo un primo giro di spacchettate positivo — nonostante l’eliminazione dei 300.000 e dei 200.000 euro — Simone ha tenuto il controllo del gioco con calma e un’ironia contagiosa. Le offerte del Dottore sono arrivate una dietro l’altra: 15.000, 16.000, 10.000 e 15.000 euro, tutte rispedite al mittente.

”Di questi tempi non si può”, la scelta di Simone lo porta a vincere tantissimi soldi

Nella fase decisiva, il camionista si è ritrovato con un bivio da brividi: il Pacco Nero da una parte, i 30 mila euro dall’altra. Quando il Dottore ha rilanciato con un’offerta da 40.000 euro, lo studio si è congelato. Simone ha respirato, ha guardato la moglie e ha pronunciato la frase che ha guidato la sua scelta: “Rifiutare sarebbe come dare uno schiaffo ai soldi, e di questi tempi non si può”.

La decisione è arrivata netta: offerta accettata. Un attimo dopo, la verità: nel Pacco Nero c’erano 50 euro. Un trionfo per Simone, una sonora beffa per il Dottore. Vinti 46 mila euro!