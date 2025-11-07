Affari tuoi, Stefano dall’Emilia Romagna piange davanti alla vincita insperata e racconta l’amputazione al dito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo l’emozionante finale che Affari Tuoi ha regalato a Francesco della Basilicata, Stefano De Martino si è dedicato al concorrente dell’Emilia-Romagna. Parliamo di Stefano, il tatuatore dalla lunghissima barba e con una storia davvero particolare, legata alla sua attività e all’amputazione di un dito. Intanto ha conquistato due vincite, grazie al coraggio di osare.

Chi è Stefano, il concorrente di Affari tuoi

Stefano viene da un paese dell’Emilia-Romagna, situato nella provincia di Ferrara: Pontemaodino di Codigoro. De Martino lo ha definito un tatuatore atipico, poiché non ha tatuaggi. La sua attività si è sviluppata di recente, in seguito a un tragico incidente con un ragno violino. In origine era un artigiano che lavorava il vetro. Nel 2020, dopo essere stato morso dal ragno violino, il concorrente si è ritrovato senza un dito, che i medici hanno dovuto amputare.

È stato così che Stefano ha dovuto reinventarsi professionalmente, dedicandosi ai tatuaggi. “È stata la svolta”, ha dichiarato, spiegando che oggi possiede una propria attività nella quale è affiancato da Simona, la sua dolce metà. La coppia sta insieme dal 1998 e ha una figlia di nome Evita.

La partita, le prime offerte e l’obiettivo di aiutare la figlia

Nella sua ultima avventura, Stefano il tatuatore si è aggiudicato il jackpot di Gennarino, salito a 5.000 euro. Ha poi rifiutato diverse offerte, a partire da quella di 32.000 euro. Successivamente ha declinato anche l’assegno da 20.000 euro, così come quello più modesto da 7.000. Rimasto con quattro pacchi blu e uno rosso, Stefano ha rifiutato perfino i 10.000 euro, raccontando il suo desiderio di vincere Affari Tuoi per aiutare la figlia a sostenere un percorso di studi impegnativo: un’accademia di danza che la porterà a trasferirsi in un’altra regione.

Quanto ha vinto Stefano e la sua reazione finale

Arrivato alla fine con 20 euro da una parte e 75.000 dall’altra, Stefano si è mostrato incerto sul da farsi. Supportato da Simona, ha coraggiosamente respinto l’ultima offerta di 26.000 euro. Avrà fatto bene? Assolutamente sì! Ha vinto 75.000 euro. Il concorrente è esploso in un pianto carico di emozione e gioia.