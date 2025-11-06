Affari tuoi, Francesco da Matera piange e si piega in studio per la vincita emozionante

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il gioco della Toscana (qui per scoprire cosa è successo), Stefano De Martino ha giocato con Francesco, rappresentante della Basilicata. Un personaggio piuttosto sensibile ed emotivo, il cui finale di quest’avventura ad Affari Tuoi è tutto da incorniciare. Vediamo quanto ha vinto e come ha reagito questo ragazzo.

Chi è Francesco, il concorrente di Affari tuoi

Francesco Domenichiello, originario di Matera, è stato soprannominato “il pastore” dal Dottore. Il motivo? In una delle puntate precedenti si è presentato con una coppola, un dettaglio che ha colpito subito l’occhio attento di Pasquale.

Dietro quell’aspetto semplice si nasconde però un ragazzo pieno di passioni: è istruttore di calcio da quasi dieci anni, si prende cura di sé con la skincare serale e sta per laurearsi in Scienze Motorie. Accanto a lui c’è Flavia, la fidanzata, che ogni settimana si divide tra Matera e Bari per portare a termine i suoi studi in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

La partita, le prime offerte e i cambi

La partita di Francesco è stata un’altalena di emozioni. Alla ruota ha pescato il pacco numero 5 e ha iniziato il gioco con grande determinazione. I primi tiri sono stati equilibrati e la prima offerta del Dottore, 29 mila euro, è arrivata subito. Ma Francesco non si è lasciato tentare: ha deciso di andare avanti, chiedendo a Flavia di tritare il generoso assegno. Pochi istanti dopo ha cambiato pacco, passando dal 5 all’11, lo stesso numero che porta sulla maglia quando gioca a calcio.

Man mano che il gioco proseguiva, Francesco ha continuato a rifiutare le offerte, spinto dal desiderio di arrivare fino in fondo. A un certo punto ha deciso di cambiare ancora, scegliendo il pacco 18. A quel punto erano rimaste solo due possibilità: 75.000 euro o appena 20 euro. Il Dottore gli ha offerto 26.000 euro per fermarsi, ma Francesco, con il cuore in gola, ha scelto di rischiare.

Stefano De Martino rivela un retroscena sugli ex pacchisti

Durante la puntata, Stefano De Martino ha raccontato che spesso gli capita di incontrare ex concorrenti che, grazie al programma, hanno stretto amicizie durature. “Se non fosse stato per Affari Tuoi, certe comitive non sarebbero mai nate”, ha commentato con il suo solito sorriso.

Quanto ha vinto Francesco e la sua reazione emotiva

Quando Francesco ha scoperto di aver vinto 75 mila euro, l’emozione ha preso il sopravvento. Le lacrime sono scese senza freni e il pubblico si è commosso insieme a lui. Si è piegato a terra per la gioia, coprendosi gli occhi con le mani, mentre Flavia e il conduttore lo abbracciavano con affetto. Un finale intenso, pieno di umanità e sentimento, che ha lasciato tutti col fiato sospeso e un sorriso sul volto.