Affari tuoi e la frecciatina a Gerry Scotti! manda in onda la sigla di La ruota della fortuna

È accaduto un fatto alquanto curioso. Sulle note della sigla di “La ruota della fortuna”, è iniziata la puntata del 17 settembre di Affari tuoi. Tutto è accaduto dopo la presentazione del concorrente, originario dell’Umbria, e poco prima che il gioco prendesse ufficialmente il via. Stefano de Martino sembra sorpreso e dice al dottore “lei è un cretino” ovviamente in senso ironico. Poi il dottore rimanda la sigla del programma di Gerry Scotti e prontamente Stefano “Saluto i nostri dirimpettai”. Si tratta di una vicenda interessante, soprattutto in questi tempi in cui l’Access Prime Time di Rai e Mediaset è infiammato da una gara di audience fra Affari tuoi e La ruota della fortuna.

Ascolti Auditel, Affari tuoi crolla contro La ruota della fortuna

Affari tuoi e La ruota della fortuna continuano a darsi battaglia a colpi di audience. E se fino alla scorsa stagione non c’era partita, con il pubblico che prediligeva il programma di Stefano De Martino, da quando è ricominciata la nuova avventura le cose sono completamente cambiate. C’è da dire, però, che ai tempi Rai 1 si contrapponeva al tg satirico Striscia la notizia.

I recenti dati Auditel si rivelano assolutamente favorevoli a La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Basti pensare che, nella serata di martedì 16 settembre 2025, Mediaset ha superato la Rai conquistando un bel 24% di share, contro il 21,4% messo a segno da Affari tuoi.

Lunedì 15 settembre, invece, Stefano De Martino ha incassato uno share pari al 20,2%, mentre Gerry Scotti lo ha surclassato con un abbondante 25,5%.

La reazione della Rai: manda la sigla di La ruota della fortuna ad Affari tuoi

Forse per riderci su, Rai 1 ha reagito a questo insuccesso trasmettendo la sigla di La ruota della fortuna durante la puntata di Affari tuoi. Si tratta indubbiamente di un siparietto ironico, destinato a catturare l’attenzione del pubblico. Come replicherà Mediaset?