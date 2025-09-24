Affari tuoi, il valdostano Davide si ferma ad un passo dallo sbancare il programma: ‘Basta, è record’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la sfortunata uscita di scena della veneta Alice (qui per scoprire cosa le è accaduto), Affari tuoi ha fatto “tappa” in Valle d’Aosta. A rappresentare la regione, nell’appuntamento del 24 settembre 2025, è stato Davide, protagonista di una partita ricca di colpi di scena. Il ragazzo se ne è andato dalla trasmissione condotta da Stefano De Martino con un ricco “souvenir” ma anche l’amarezza che avrebbe potuto fare la storia di questa edizione di Affari tuoi.

Davide ha due grandi passioni

Soprannominato da Stefano De Martino “Shaggy”, come il celebre personaggio di Scooby-Doo, Davide arriva da Point-Saint-Martin. Di professione progettista termotecnico, è un grande appassionato di matematica e musica, e non a caso suona la chitarra. Al suo fianco, nel gioco e nella vita, la fidanzata Erika, vivace istruttrice di danza acrobatica aerea.

Il concorrente valdostano fa record

Il concorrente valdostano ha inizialmente pescato il numero 7, ma alla prima occasione ha scelto di cambiarlo con il pacco numero 9, inconsapevole di rinunciare così a 75.000 euro. Nonostante ciò, il podio è rimasto intatto e il dottore ha provato a tentarlo con un’offerta da 33.000 euro.

«Basta, è record!» ha esclamato entusiasta De Martino, sottolineando come, con ancora 7 pacchi in gioco, i tre premi più alti fossero salvi. A quel punto l’offerta è salita a 41.000 euro, ma la coppia ha preferito andare avanti. Dopo aver trovato Gennarino, al concorrente è stata riproposta la possibilità di cambiare pacco.

Come è finita per Davide Affari tuoi

Proseguendo nella partita, Davide ha scelto di scambiare ancora, puntando sul numero 6. Questa volta l’offerta è salita a 52.000 euro, una cifra che lo ha spinto, dopo un’attenta riflessione, ad accettare l’assegno e concludere la sua avventura ad Affari tuoi. Una decisione che ha lasciato un retrogusto amaro: nel suo pacco si nascondevano infatti i tanto desiderati 300.000 euro!