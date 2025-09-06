Affari tuoi, l’avventura del finanziere Fulvio finisce amaramente: si accontenta dell’offerta e poi fa una dura scoperta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Archiviata l’avventura vincente della siciliana Marianna, una nuova puntata di Affari Tuoi è andata in scena al Teatro delle Vittorie, rinominato la casa di Pippo Baudo. Fulvio è stato il protagonista della serata del 7 settembre 2025, insieme alla sua dolce metà Marta. Il pubblico di Rai 1 è rimasto col fiato sospeso per tutta la durata della partita di questo concorrente ligure, in attesa di scoprirne le sorti. Lupo ha perfino messo da parte la statistica, invitando il concorrente a rischiare… il finale ha lasciato un po’ l’amaro in bocca!

Affari tuoi, chi sono Fulvio e Marta della Liguria: “lei aveva altre intenzioni”

Fulvio Sole viene dalla Liguria e lavora nella Guardia di Finanza, precisamente nel secondo gruppo di Genova con il grado di vicebrigadiere. La sua carriera è iniziata come atleta professionista delle Fiamme Gialle, arrivando persino a diventare campione del mondo in Giappone come karateka. È sposato con Marta, consulente e formatrice per saloni di bellezza, che si occupa di strategia di business. Questa coppia si è conosciuta grazie ai gatti. Entrambi avevano degli Sphynx e, un giorno, Marta ha chiesto a Fulvio di prestarle il suo gatto per una faccenda di lavoro. “Ero ignaro e le ho prestato il gatto. Non capivo che lei aveva altre intenzioni”. Da quel momento in poi si conoscono da 30 anni.

La partita del finanziere: Lupo mette da parte la statistica

La partita di Fulvio è iniziata con la consueta eliminazione dei primi sei pacchi, tra cui anche quello da 300.000 euro. Vedendo un tabellone equilibrato, il dottor Pasquale ha accontentato il concorrente offrendogli il cambio. Senza soffermarsi un attimo a riflettere, il finanziere ha rifiutato la proposta, tenendosi il suo numero 7.

Tre disastrosi tiri dopo, Fulvio ha valutato i 14.000 offertigli dal dottore. In un primo momento era tentato di accettare questa somma, ma poi ha deciso di tritare l’assegno e continuare a sperare. Un vero rischio, visto che era rimasto con 4 pacchi rossi e 7 blu.

Convinto che statisticamente dovessero uscire i blu, il finanziere ha deciso di declinare diverse volte il cambio del pacco e l’offerta da 20.000 euro. Lupo, al contrario, per una sera ha deciso di lasciar perdere la statistica e seguire l’istinto, invitando Fulvio a fare il cambio ma non è stato ascoltato!

Accetta l’offerta, ma ecco quanto avrebbe potuto vincere

Soltanto quando alla fine è rimasto con un solo pacco rosso (da 50.000) e 4 blu, il concorrente si è deciso a lasciar andare il 7 per prendere il numero 4. Poco dopo ha scoperto che in precedenza aveva tra le mani solamente 50 euro! A questo punto ha deciso di ascoltare un’altra volta Lupo, propendendo per un altro cambio. Ha preso il 3, lasciando andare il 4, nel quale c’era un pacco blu!

Arrivato alla fine con o tutto o niente, ossia con una cassarea da una parte e 50.000 euro dall’altra, il finanziere ha ragionato sull’ultima offerta del dottore: 18.000 euro. Diciotto come le puntate a cui Fulvio ha partecipato al programma di mamma Rai.

L’offerta è stata accettata e l’avventura del vicebrigadiere della Guardia di Finanza si è conclusa con 18.000 euro. Poco dopo è arrivata l’amarissima scoperta: se avesse rischiato fino in fondo, avrebbe vinto la bellezza di 50.000 euro! Tuttavia, con i se e con i ma, la storia non si fa!