Affari tuoi, la siciliana Marianna vince ed emoziona il pubblico con la sua storia adolescenziale

Dopo 29 puntate di Affari Tuoi, con in mezzo una pausa estiva, è arrivato il turno di Marianna, soprannominata Jasmine. La donna ha raccontato al pubblico di Rai 1 la sua storia, rivelando di aver avuto un’adolescenza diversa dalla maggior parte delle sue coetanee e di aver subito una perdita importante nella sua vita. Ad Affari Tuoi, Marianna ha portato determinazione e voglia di giocare fino alla fine, due qualità che le sono valse una vittoria più che soddisfacente, la prima di questa nuova stagione del programma.

Affari tuoi, la storia di Marianna: dal lutto subito da piccola a ragazza madre

Marianna viene dalla provincia di Palermo, per la precisione da Misilmeri. Da piccola ha perso il padre e a soli 16 anni ha dato alla luce Giorgia. È a tutti gli effetti una ragazza madre e sua figlia oggi ha 15 anni. Vive insieme alla nonna e alla madre, entrambe di nome Anna, per via di una tradizione siciliana.

Ad accompagnare Marianna al cospetto di Stefano De Martino è stato il fratello Domenico, di mestiere massoterapista. Il desiderio della concorrente era quello di fare un viaggio in America insieme alla figlia e di disporre di abbastanza denaro per aiutarla a studiare e diventare medico.

La partita di Marianna: quanto ha vinto e cosa vorrebbe fare con i soldi

Tra i primi sei pacchi eliminati c’è stato anche quello contenente il valore di 300.000 euro. Ma la soprannominata Jasmine (per la somiglianza al personaggio di Aladdin) non si è affatto scoraggiata. Alla prima telefonata, il dottor Pasquale le ha proposto di cambiare pacco, ma la donna ha scelto di tenersi il numero 6.

Successivamente sono arrivate le offerte: 19.000 euro, un cambio (accettato per il numero 15), 25.000 euro, un altro cambio, 31.000 euro, ancora un cambio e infine 50.000 euro. Tutti rifiutati.

Rimasta con due pacchi rossi, uno dal valore di 20.000 e l’altro di 75.000 euro, il dottore ha fatto la sua ultima offerta: 47.500 euro. Marianna ha scelto di giocare fino alla fine, rifiutando anche questo sostanzioso assegno.

Ho vinto. Per me questo è un riscatto. La vita non è stata semplice con me. Essere diventata mamma giovane è stata una sfida, ma lei è la gioia della mia vita. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Giorgia, ti amo da morire. Ho perso mio padre da piccola, è un dolore immenso. Però resto fiduciosa: la vita ti regala sempre qualcosa. Sono felice comunque.

L’avventura di Marianna si è conclusa con una vincita di 20.000 euro. Potrà partire per l’America insieme alla figlia.