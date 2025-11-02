Affari tuoi, la siciliana Alice, tra lutti e routine da spezzare: sbanca alla Regione Fortunata e piange

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel giorno della commemorazione dei defunti non poteva che andare in scena una puntata toccante di Affari tuoi. La protagonista è stata la Sicilia, rappresentata da Alice e da sua sorella Federica. La concorrente ha preso parte al programma per spezzare una routine fatta di lavoro, casa e figlie, ma anche per lasciarsi alle spalle un periodo estremamente duro, segnato da profonde perdite. La sua storia è stata raccontata nel corso della puntata, arrivando ai cuori degli spettatori, che sono rimasti estasiati per il meritatissimo finale che il destino le ha riservato. Dopo aver perso tutto, infatti, Alice è approdata alla Regione Fortunata e ha sbancato il programma di mamma Rai.

Alice, chi è la siciliana che ha sbancato alla Regione Fortunata

Alice proviene dalla calda terra siciliana, precisamente da San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. Ha 36 anni ben portati: persino Stefano De Martino le aveva dato 16-17 anni. Lavora all’interno di un supermercato ed è sposata ed ha due figlie. A starle accanto per tutta la durata della puntata è stata la sorella minore Federica, che vive e lavora a Malta come responsabile della qualità e della sicurezza in aeroporto.

La concorrente racconta dei lutti subiti e della provvidenziale partecipazione ad Affari tuoi

La siciliana ha affrontato la sua puntata con il pacco numero 1. Nei primi sei tiri ha avuto la fortuna di trovare il piccolo Gennarino, aggiudicandosi ben 7 mila euro di jackpot. Non avendo intaccato il podio, ha ricevuto una prima offerta di 35 mila euro, che però ha rifiutato. Per la concorrente valeva la pena continuare a giocare e a sognare. Proseguendo, ha perso la possibilità di puntare ai 200 mila euro.

Appena ha potuto, ha accettato il cambio del pacco, prendendo il numero 2 e lasciando andare l’1, che però conteneva 100 mila euro. Una brutta batosta per Alice, che poi si è ritrovata a ricevere proposte più basse rispetto a prima. Successivamente ha rifiutato l’assegno da 19 mila euro, un nuovo cambio e altre offerte da 19 mila e 4 mila euro.

La situazione è peggiorata a vista d’occhio, con tre pacchi blu e un solo pacco rosso da 20 mila euro. A questo punto Alice ha fatto una rivelazione toccante. Ha alle spalle un periodo molto difficile, durante il quale ha vissuto due lutti: nella stessa settimana sono venuti a mancare la nonna e il nonno, due figure molto care alla concorrente. Dopo due giorni è arrivata la chiamata per Affari tuoi. E non è tutto…

Lo scorso maggio ha perso una delle persone più importanti della sua vita, che non era un parente ma l’uomo che aveva cresciuto sua figlia, le portava da mangiare ed era sempre presente. La sua scomparsa è stata un colpo al cuore, ha raccontato la 36enne. Lo chiamava “Zio Pippo”: era un suo vicino di casa e lei lo ha definito come un padre.

La Regione Fortunata: vinti 100 mila euro!

Purtroppo sono sfumati anche i 20 mila euro e Alice è approdata alla Regione Fortunata. Nel suo pacco numero 2 c’era lo zero. La siciliana ha quindi affidato le sue speranze alla Puglia, vincendo 100 mila euro. Un grande successo che ha portato la 36enne alle lacrime per l’emozione. “Qualcuno da lassù ci ha messo la mano”, ha detto Stefano De Martino, chiudendo la puntata. In totale, Alice ha vinto 107 mila euro, compreso il jackpot. LEGGI ANCHE: Affari tuoi, Martina da Vinovo: la sua avventura finisce con un pizzico di amarezza