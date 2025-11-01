Affari tuoi, Martina da Vinovo: la sua avventura finisce con un pizzico di amarezza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Spazio a Martina, dalla provincia di Torino, nella puntata del 1° novembre di Affari Tuoi.

Dopo aver atteso 18 serate, la donna ha disputato una partita fatta di alti e bassi, tra offerte rifiutate e un solo cambio effettuato. Il suo finale è stato condito da una punta di amarezza.

La partita di Martina dal Piemonte

Martina Laregina viene da Vinovo, un paese incastonato nella provincia di Torino. In un certo senso si può dire che sia figlia d’arte, in quanto svolge lo stesso mestiere dei genitori. Madre e padre, infatti, sono autisti di pullman. Anche il nonno di Martina faceva l’autista: “Ho seguito le loro orme”. Ad accompagnarla nel programma è stata la mamma Giuseppina, detta Pia.

La partita di Martina è iniziata con il pacco numero 16. 38.000 euro è stata la prima cifra che il Dottore le ha offerto, anche perché tutti i premi alti erano sopravvissuti ai primi sei tiri.

In seguito le è stato proposto di cambiare numero, proposta che ha accettato. È stato così che Martina, attirata dall’1, ha lasciato andare il 16 pescato all’inizio della puntata.

Declina tutte le offerte prima di accettare l’ultima: i suoi sogni da realizzare

Andando avanti, nel “tritatutto” sono finiti anche gli assegni da 25.000, 38.000, 20.000 e 13.000 euro. Nessun altro cambio è stato accettato. Il sogno di Martina è quello di andar via dalla casa d’origine e di fare un viaggio all’estero con tutta la famiglia al completo.

Rimasta con tutto o niente, ossia con 5 euro da una parte e 75.000 dall’altra, Martina ha accettato l’offerta di 26.000 euro, che l’aiuterà a trovarsi una casa. Cos’aveva nel suo pacco numero 1? I 75.000 euro… che amarezza!